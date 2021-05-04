Об этом в интервью АТН заявил Сергей SERYOGA Пархоменко.
По словам артиста, в настоящий момент особую опасность для общества представляет клиповое сознание.
– Не дают сосредоточиться, погрузиться в смысл, постоянно отвлекают, скармливают новую информацию. То есть навязывают определенный клип, рекламу и уводят от смысла, – обратил внимание Сергей Пархоменко.
Кроме того, рэпер отметил, что под ударами информационной войны может оказаться абсолютно любой человек.
– Это может быть ребенок, молодой или пожилой человек. Практика показывает, что даже люди, умудренные опытом, от которых ожидаешь взвешенной оценки, подвержены эмоциональным реакциям. Критическое мышление у них сужается. Но если мы говорим о молодых людях, то, конечно же, они наиболее уязвимы перед новыми технологиями. Это очень серьезная проблема для родителей и государства, потому что семья является образующей ячейкой любой страны. Именно поэтому я говорю со своим зрителем так, как говорил бы с одним из своих сыновей, – резюмировал Сергей Пархоменко.
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Пархоменко о жертвах информационной войны: даже люди, умудренные опытом, от которых ожидаешь взвешенной оценки, подвержены эмоциям
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