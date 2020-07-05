Такое мнение высказал министр промышленности Петр Пархомчик в эфире телеканала СТВ.
- Я думаю, что возврата истории уже нет, и мы вкус этой независимости уже почувствовали. Наверное, этот выбранный путь – он абсолютно правильный. Мы восстановили нашу экономику, восстановили фабрики, заводы.
Министр подчеркнул, что сегодня белорусы могут гордиться, что не прекратил работу Минский тракторный завод.
- Белорусский автомобильный завод или компания «БелАЗ» – много было рассуждений: нужен он или нет нашей стране. Но Александр Григорьевич в 1994 году, когда посетил предприятие «БелАЗ», сказал: «БелАЗу быть». И «БелАЗ» сегодня есть, это гордость нашей страны.
Фото: архив БЕЛТА
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Пархомчик: выбранный Беларусью путь – абсолютно правильный
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