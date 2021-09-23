Пархомчик: производство электробусов в Минске планируем удвоить

Один из главных планов Министерства промышленности - модернизация белорусских промышленных предприятий. Об этом сообщил министр промышленности Петр Пархомчик в программе «Разговор у Президента», вышедшей сегодня в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».

Министр отметил, что в стране имеются предприятия, которые успели провести модернизацию и находятся ныне на очень высоком техническом уровне:

- Но успели это сделать не все. Большая плановая работа предстоит на Минском тракторном заводе, причем она затронет длительный период (первая часть рассчитана на 5 лет, вторая - до 2030 года). Нам надо перевооружить МТЗ, поставить его на современные технические рельсы, обеспечить высокий уровень автоматизации, роботизации. Революционные шаги на МТЗ затрагивают объем инвестиций в пределах 1,5 млрд долларов.

В похожий процесс вовлечены почти все предприятия, добавил Петр Пархомчик:

- На БЕЛАЗе промышленная революция в завершающей стадии, есть еще более 30 предприятий. Так, на МАЗе за 3 года мы должны построить современное производство пассажирского транспорта - и на двигателях внутреннего сгорания, и известных уже электробусов - троллейбусов на автономном ходу. Сегодня мы производим их 1400-1500, а будем 3000. Взялись за восстановление Могилевского завода электродвигателей: стоит задача всю линейку электромоторов производить в Беларуси. Постараемся за нынешнюю пятилетку вопрос этот решить.

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