Об этом сообщил журналистам министр промышленности Петр Пархомчик по итогам совещания у Президента:
– Очень много идет лжи, причем чем она страшнее, тем для кого-то это лучше. Прикрываются именем крупных предприятий, но когда мы разбираемся с участниками этих событий, видим, что работников – два, три, четыре, от силы десять человек. Остальные – люди, которым заплатили и которые устраивают этот цирк.
Глава Минпрома сообщил также, что большинство участников различных протестов – это молодежь, отработавшая на заводах не больше двух лет.
– Не почувствовали того, что чувствуют отработавшие тридцать, сорок лет, – ответственности. Для тех, кто на заводе провел всю жизнь, простои, срывы очень болезненны. Эти моменты уже затухают, люди начинают понимать. Тем более что мы делаем все, чтобы и вовремя выплачивать зарплату. По Министерству промышленности ни одно предприятие не сорвало обязательств, прописанных в коллективных договорах, – отметил Петр Пархомчик.
Фото: БЕЛТА
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Глава Минпрома: протестные настроения на предприятиях начинают затухать
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