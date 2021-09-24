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Пархамович: стройотрасль адаптировалась к условиям эпидемиологических ограничений

Строительная отрасль адаптировалась к условиям эпидемиологических ограничений. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

 Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу строительной отрасли. В качестве примера можно привести определенные ограничения в работе белорусских строителей за рубежом: по распоряжению правительства России был временно ограничен въезд в эту страну. Но мы стараемся оперативно решать все возникающие проблемные вопросы, связанные с пандемийными ограничениями, и минимизировать негативные последствия. Наши организации быстро переориентировались и наладили работу в новых реалиях.

Как результат — по итогам полугодия в целом по отрасли наблюдается поступательный рост в части экспорта товаров, продолжается интенсивная работа по поиску и заключению новых контрактов на строительство различных объектов за рубежом.

 В целом можно сказать, что мы научились работать в условиях эпидемиологических ограничений и занимаемся продвижением нашей продукции, в том числе в режиме онлайн, — отметил министр.  Сейчас мир возвращается к допандемийному ритму жизни. Проводятся выставочные мероприятия, крупные международные форумы и рабочие встречи. Предприятия отрасли быстро адаптируются к изменениям и стараются максимально использовать различные инструменты для поиска и заключения новых контрактов. К тому же наши строители действительно хорошо зарекомендовали себя на зарубежных строительных площадках. И это заслуженно, так как возводимые объекты — качественные и современные сооружения, а все наши специалисты — квалифицированные профессионалы своего дела, которые качественно оказывают все виды строительных услуг на любом этапе возведения объекта.

Министр особо отметил, что Беларусь открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами и имеет все необходимые возможности для этого. 

Полную версию интервью с министром архитектуры и строительства читайте в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.

sichevich@sb.by
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