Пархамович: стройотрасль адаптировалась к условиям эпидемиологических ограничений

Как результат — по итогам полугодия в целом по отрасли наблюдается поступательный рост в части экспорта товаров, продолжается интенсивная работа по поиску и заключению новых контрактов на строительство различных объектов за рубежом.— отметил министр.Министр особо отметил, что Беларусь открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами и имеет все необходимые возможности для этого.