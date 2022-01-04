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  2. Пархамович: строительство жилья в городах-спутниках – достойная альтернатива Минску

Пархамович: строительство жилья в городах-спутниках – достойная альтернатива Минску

Об этом в передаче «Разговор у Президента», вышедшей в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1», рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. По его мнению, Минск достиг своей критической массы.



– Все меньше и меньше комфорта наблюдается в проживании в столице, потому что нужно каким-то образом ехать на работу, организовывать быт и заниматься детьми. С этим связаны постоянные сложности. Я думаю, что города-спутники в этом вопросе – достойная альтернатива. Город-спутник Смолевичи демонстрирует это всем, – заявил Руслан Пархамович.

Министр архитектуры и строительства подчеркнул, что в настоящее время в Смолевичах ежегодно строится около 30 тысяч жилья, которое с удовольствием покупают и для коммерческой застройки, и для господдержки. Люди изъявляют желание проживать на периферии, иметь меньше проблем с перенаселенностью и урбанизацией, приезжая в столицу на работу.

– Мы планируем развивать строительство жилья в городах-спутниках. Всецело поддерживаю мнение о том, что в Минске нужно строить меньше жилья. У нас достаточно территорий, которые требуют, скажем так, определенного вмешательства в виде реконструкций и ремонтов, – резюмировал Руслан Пархамович.

Продолжать новую застройку, по мнению министра архитектуры и строительства, чревато.

Анастасия Целюк.

celyuk@sb.by

Фото БЕЛТА
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