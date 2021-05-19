Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович сегодня посетил Могилев. В Белорусско-Российском университете он ознакомился с выставкой достижений вуза, возможностями лаборатории «Аддитивные технологии», открытой в рамках реализации проекта Союзного государства, посетил лабораторию инженерной геологии и дорожного грунтоведения, представительство Международного российско-белорусского центра межрегионального сотрудничества в области образования, науки и культуры, пообщался с преподавателями и студентами.
Оценив достижения и перспективы, о которых рассказал ректор БРУ Михаил Лустенков, Руслан Викторович отметил:
– IT-технологии сегодня в тренде, но такие традиционные профессии, как строитель, всегда будут востребованы, и их необходимо пропагандировать. Министерство видит большие перспективы этой отрасли. Например, благодаря 3D-проектированию можно минимизировать затраты, исключить ошибки при строительстве…
На встрече говорили и о новшествах в Кодексе об образовании. К примеру, руководители кафедр БРУ заинтересованы в том, чтобы в их вузе появились новые специальности. Министр пообещал поддерживать интересные проекты и добрые начинания вузовцев.
Фото Роман РУЦКИЙ
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Пархамович: строительная отрасль должна идти в ногу со временем и более активно использовать новые технологии
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