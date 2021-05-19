Пархамович: строительная отрасль должна идти в ногу со временем и более активно использовать новые технологии

Оценив достижения и перспективы, о которых рассказал ректор БРУ Михаил Лустенков, Руслан Викторович отметил:На встрече говорили и о новшествах в Кодексе об образовании. К примеру, руководители кафедр БРУ заинтересованы в том, чтобы в их вузе появились новые специальности. Министр пообещал поддерживать интересные проекты и добрые начинания вузовцев.Фото Роман РУЦКИЙ