Пархамович рассказал, почему ипотека пока не получила развития в нашей стране

«Законодательством предусмотрена возможность работы с ипотекой на территории нашей страны. Но, к сожалению, она не получила достаточного развития в силу ряда причин». Об этом министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович рассказал в вечернем эфире «Беларусь 1» в программе «Разговор у Президента». Министр назвал сразу несколько причин:





– Первая – это процентные ставки. Они сегодня, откровенно говоря, высоки. А ипотека по качеству ничем не отличается от обычных коммерческих кредитов. А вторая – это то, что ипотека в настоящее время имеет серьезную конкуренцию с действующими указами по строительству жилья с господдержкой. Сегодня оно более привлекательное и выгодное. Поэтому зачем идти в ипотеку, когда можно воспользоваться той государственной поддержкой, которая предоставлена? Но здесь необходимо организовать поступательный переход: все-таки объемы господдержки по указам в исключительных случаях необходимо постепенно сокращать и переходить на рыночные механизмы. Я думаю, что это возможно и в нашей стране. И в ближайшее время министерство предложит такие подходы по постепенному переходу: по увеличению количества арендного жилья, переходу на ипотеку и постепенному сокращению строительства жилья с господдержкой через указы. Здесь мы оставим исключительные категории граждан – такие как многодетные, военные… Все остальные будут пользоваться другими инструментами строительства.

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