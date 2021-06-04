Пархамович: предприятиям стройотрасли нужно активнее заняться продвижением своих товаров и услуг

Министр охарактеризовал деятельность предприятий отрасли в целом, рассказал о положительных примерах работы как на внутреннем рынке, так и по экспорту товаров и услуг. Также глава ведомства указал на недостатки в деятельности некоторых организаций стройотрасли и потребовал незамедлительно принять меры по их устранению., – подчеркнул Руслан Пархамович. –Далее об эффективности работы организаций, входящих в состав отраслевых холдингов, рассказали генеральный директор РУП "Белстройцентр" Вячеслав Туров и генеральный директор управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания" Александр Довгало. Позже выступили руководители предприятий и организаций строительной отрасли. Отдельное внимание на мероприятии было уделено мерам по сокращению количества убыточных организаций строительного комплекса.В завершение заседания коллегии заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак призвал руководителей организаций строительного комплекса напряженно и усердно продолжить работу, чтобы обеспечить полную загрузку имеющихся мощностей предприятий, и выразил уверенность, что активные действия в этом направлении будут способствовать своевременной выплате конкурентной зарплаты.