Пархамович: политика по поддержке государством многодетных семей в части направления их на строительство жилья в течение года будет продолжена

Политика по поддержке государством многодетных семей в части направления их на строительство жилья в течение года будет продолжена. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
— Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющим право на государственную поддержку, будет продолжено оказание такой поддержки в виде кредитов на строительство жилья как льготных, так и субсидируемых. Также планируется предлагать гражданам, которые недавно были приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и которым предстоит в областном центре стоять в очереди еще годы, улучшить свои жилищные условия без очереди в малых и сельских населенных пунктах, численность жителей которых не превышает 20 тысяч человек. При этом их право на получение государственной поддержки будет сохранено в обязательном порядке. Политика по поддержке государством многодетных семей в части направления их на строительство жилья в течение года будет продолжена.
Министр отметил, что доступность жилья для всех возрастет в связи с ограничением прибыли застройщика до пяти процентов при строительстве жилых домов долевым способом.
- Продолжится строительство жилья социального пользования для граждан, имеющих на него право. Объемы строительства такого жилья будут зависеть от объемов финансовых средств бюджета.
Говоря о приоритетных направлениях развития строительной отрасли на пятилетку, Руслан Пархаомвич сообщил, что в первую очередь это доступное и качественное жилье.
— Приоритетным направлением реализации Государственной программы будет сбалансированное развитие разных форм удовлетворения жилищных потребностей граждан в зависимости от их доходов, предпочтений и места проживания как с использованием мер государственной поддержки социально незащищенных категорий населения, так и с применением новых механизмов финансирования строительства, а именно — приобретение жилья в собственность путем строительства или на вторичном рынке, аренда жилья, развитие системы жилищных строительных сбережений, совершенствование механизмов ипотечного жилищного кредитования.
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