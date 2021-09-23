Пархамович: политика по поддержке государством многодетных семей в части направления их на строительство жилья в течение года будет продолжена

Министр отметил, что доступность жилья для всех возрастет в связи с ограничением прибыли застройщика до пяти процентов при строительстве жилых домов долевым способом.Говоря о приоритетных направлениях развития строительной отрасли на пятилетку, Руслан Пархаомвич сообщил, что в первую очередь это доступное и качественное жилье.Полную версию интервью с министром архитектуры и строительства читайте в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.