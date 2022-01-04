Пархамович: иностранцы видят в Беларуси спокойную, опрятную, вполне удобную для проживания страну

Граждане других государств видят в Беларуси спокойную, опрятную, вполне удобную для проживания страну. Одним из подтверждений служит тот факт, что белорусские государственные и коммерческие застройщики часто продают квартиры иностранцам: жилье пользуется у них спросом. Об этом сегодня в программе "Разговор у Президента", вышедшей в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1", рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.





Говоря об интересе зарубежных инвесторов к белорусской строительной сфере, Руслан Пархамович сообщил:

– Инвестиции в строительство – в первую очередь в жилищное – интересны прежде всего физическим лицам. Граждане соседних стран видят спокойную, опрятную, вполне удобную для проживания страну. Именно поэтому государственные и коммерческие застройщики постоянно продают квартиры иностранцам. Жилье пользуется спросом. Что же касается юрлиц, чтобы прийти и начать здесь строительство, нужно себя зарекомендовать, нужно быть уверенным в себе, нужно вкладывать собственные инвестиции, а не собирать деньги по жителям Беларуси. Поэтому таким манером пробиться сюда достаточно тяжело. Сегодня можно говорить в первую очередь о том, что жилье покупают частные лица – граждане соседних стран и оно пользуется спросом, в первую очередь в столице и областных центрах.

Что же касается белорусских граждан, отечественные застройщики тщательно выдерживают определенный законодательством норматив. Напомним, в Беларуси застройщикам огранили уровень прибыли до 5% при строительстве жилья за счет средств граждан – соответствующий Указ Президента был подписан 2 июля 2020 года. Документ был принят в целях снижения стоимости строительства жилья в республике. Согласно указу возведение многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан осуществляется застройщиками (заказчиками) с размером прибыли не более 5% от определяемой в текущих ценах сметной стоимости помещений, если иное не установлено Президентом. И это требование, подчеркнул министр, соблюдается неукоснительно:

– Все это проверяется и контролируется. И в случае, если при строительстве жилого дома прибыль получается больше, застройщик обязан вернуть часть средств, чтобы соблюсти установленный процент. Это жестко контролируется, мы знаем, что сфера жилищного строительства социальная и весьма чувствительная. И, как только кто-то себя начинает неправильно вести, граждане на эти вещи реагируют и сразу же начинают как минимум информировать об этом. Не припомню случаев, когда кто-то начинал передергивать с этими вопросами и пытаться нечестно заработать на жилищном строительстве. Если и есть здесь какие-то ошибки, то скорее технические, по незнанию, нежели умышленные.

Фото БЕЛТА



