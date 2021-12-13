Пархамович: грамотные и инициативные руководители – движущая сила развития отрасли и экономики страны

Министр отметил, что государственная кадровая политика является важнейшей составляющей в обеспечении динамичного и устойчивого развития страны., – сказал Руслан Пархамович.Министр подчеркнул, что в строительной отрасли первостепенное внимание уделяется совершенствованию механизмов работы с кадрами всех уровней, их обучению, развитию профессиональных компетенций и навыков. Ведь грамотные и инициативные руководители организаций являются движущей силой развития отрасли и экономики страны.Ректор Академии управления Вячеслав Данилович в свою очередь акцентировал внимание присутствующих на том, что современный руководитель должен постоянно развиваться и получать новые знания., – сказал Вячеслав Данилович.В рамках обучения, которое продлится до 17 декабря, руководители организаций строительной отрасли изучат современные механизмы осуществления внешнеторговой деятельности, ознакомятся с передовыми практиками применения инновационных технологий при проектировании и строительстве зданий и сооружений, укрепят знания по инвестиционной и внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования и др.Фото: пресс-служба Минстройархитектуры