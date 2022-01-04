Пархамович: государственный застройщик сегодня чувствует себя уверенно

В эфире телеканала "Беларусь 1" Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства, рассказал о состоянии дел как государственных застройщиков, так и коммерческих. Так, по словам министра, государственный застройщик сегодня чувствует себя уверенно, потому что строит все жилье с господдержкой:

– К тому же мы видим, что на рынке услуг в жилищном строительстве практически не осталось коммерсантов. Остались только серьезные компании, которые готовы предложить строительство в том числе и за счет собственных инвестиций. Такое мы всегда приветствуем. А псевдостроители – стол, стул, ручка, какие-то услуги – это уже прошлый век, мы ушли от этого. Рынок жилищного строительства сегодня могу охарактеризовать только набором серьезных государственных подрядчиков (в первую очередь это домостроительные комбинаты) и крупными, серьезными коммерческими застройщиками, которые тоже занимаются строительством жилья, но в подавляющем большинстве коммерческим. Всем находится место, слава богу, все продолжают строить. Поэтому и темпы строительства, несмотря ни на что, постоянно растут.

Говоря о социальной ответственности коммерческих застройщиков, Руслан Пархамович напомнил, что для строительства жилья недостаточно только построить коробку дома:

– Также необходимо подвести сети, инфраструктуру. И если для жилья с господдержкой эти вопросы закрывает государство, то есть, соответственно, из бюджета выделяются средства на строительство такой инфраструктуры, то для коммерческих застройщиков это, как правило, их собственные деньги. Именно этими вопросами они и обременены. Более того, у нас есть определенные нормы, которые предлагают отдавать часть средств, заработанных от реализации жилья, на усредненный снос, то есть на освоение участков. Если мы построили жилой дом, то копеечку необходимо отдать в фонд области, чтобы она за эту копеечку навела порядок и подготовила площадку для строительства следующего дома. И вот таким образом готовим для себя плацдарм для жилищного строительства.