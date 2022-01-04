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  2. Пархамович: Глава государства поручил рассмотреть вопросы упрощения процедур абсолютно во всех сферах строительства

Пархамович: Глава государства поручил рассмотреть вопросы упрощения процедур абсолютно во всех сферах строительства

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович сегодня после доклада Президенту сообщил журналистам, что Глава государства поручил внимательно рассмотреть вопросы упрощения процедур абсолютно во всех сферах строительства:


– Мы должны сделать таким образом, чтобы человек, который принял решение строиться, меньше ходил по кабинетам, меньше получал согласований, и чтобы результат строительства зависел в большей степени от него, а не от надзорных, контрольных и согласовывающих органов. Поэтому наша задача – максимально упростить строительство. Над этим мы будем в ближайшее время работать. Безусловно, те изменения, которые предполагаются в течение полугода, будут революционными. Это будут не какие-то штучные корректировки нормативных актов, а общая плановая работа над целым пакетом документов.

По словам министра, новации будут иметь отношение и к подрядным организациям, и к заказчикам, и к проектировщикам, и к градостроителям:

– Но в первую очередь эти упрощения нацелены на то, чтобы максимально просто и быстро получить результат в строительстве.

 Фото: БЕЛТА
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