Пархамович: дальнейшее развитие рынка арендного жилья предполагает вовлечение как государства и частных юридических лиц, так и физических лиц

Дальнейшее развитие рынка арендного жилья предполагает вовлечение как государства и частных юридических лиц, так и физических лиц. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.
- Межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением Премьер-министра Беларуси, выработаны подходы и предложения, направленные на стимулирование развития арендного жилья. В настоящее время Минжилкомхоз, Минстройархитектуры, Минфин, облисполкомы и Мингорисполком принимают меры по реализации решений, поддержанных Правительством. В текущем году должны быть разработаны и приняты нормативные правовые акты как Президента Беларуси, Правительства, так и решения местных исполнительных и распорядительных органов.
Министр отметил, что это перспективное направление, характерное для многих стран мира, должно стать доступным не только очередникам, но и всем желающим получить его.
- Оно делает подвижными трудовые ресурсы, которые на данный момент связаны собственностью и потеряли мобильность. Арендное жилье позволит искать не работу возле дома, а дом возле работы, что положительно отразится на благосостоянии граждан и в целом на развитии экономики республики.
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