Пархамович: 750 миллионов долларов – это наша планка на следующий год по экспорту услуг в целом

Об этом министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович рассказал в вечернем эфире «Беларусь 1» в программе «Разговор у Президента». По словам министра, рост к прошлому году составит 125 процентов.

– Около 80 процентов от всего экспорта услуг – это услуги, которые предоставляются на территорию Российской Федерации. Это ближние к нам регионы, западный край России. Это Калуга, Брянск, Псков, Ленинградская, Московская, Воронежская области – вот основные регионы, которые дают те самые 80 процентов от всего объема. Мы продолжаем наращивать строительство не только по жилью. Потому что начинали мы исключительно с этого: выезжали наши специалисты, строили многоквартирные жилые дома и тем довольствовались. А сегодня мы перешли на другой уровень, в другую нишу, и она ничуть не хуже жилищного строительства. Мы занимаемся строительством социальных объектов: это детские сады, школы, объекты медицинского назначения, реконструируем стадионы. И, безусловно, для нас премиальной нишей все-таки является промышленное строительство. Почему? Потому что это максимальная добавленная стоимость. Для нас это особенно важно и особенно выгодно.

Высказался Руслан Пархамович и о дальнем зарубежье. Он отметил, что в этом вопросе прибегают к помощи наших проектных и научных организаций, потому что именно такой экспорт намного проще оказывать с учетом большого расстояния.

– Но это не мешает нам зарабатывать валюту в Казахстане, Азербайджане и на других отдаленных рубежах, – резюмировал министр.

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