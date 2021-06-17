Парижский Disneyland, закрытый с конца октября прошлого года из-за пандемии COVID-19, возобновил работу сегодня утром. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию парка развлечений.
– Комплекс снова открыт для посещения, только при условии строгого соблюдения санитарных правил, – указали в администрации.
Билеты для посещения нужно бронировать заранее.
В первую волну пандемии коронавируса Disneyland, в котором работают около 15 тыс. человек, был закрыт с 13 марта по 15 июля 2020 года. Следующий раз парк аттракционов закрылся с 30 октября в связи с введенным в то время в стране карантином. Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Франции его открытие переносилось несколько раз.
По данным профсоюзов работников сферы развлечений, администрация Disneyland получила разрешение принимать в двух парках не больше 30% от обычного количества посетителей, что составляет не больше 25 тыс. человек в день. Гости по-прежнему должны быть в защитных масках на территории парка, несмотря на разрешение правительства страны отказаться от их ношения на свежем воздухе. Туристы должны соблюдать социальную дистанцию, им также рекомендовано регулярно пользоваться антисептическим средством.
Фото: viator.com
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Парижский Disneyland открылся для посетителей после перерыва, вызванного пандемией
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