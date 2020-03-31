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Парижский автосалон отменен из-за коронавируса

Парижский автосалон пополнил список «жертв» пандемии коронавируса. Выставка, запланированная на период с 26 сентября по 11 октября, отменена.


Решение, как говорят организаторы, принято на фоне «беспрецедентного кризиса в области здравоохранения» и «экономического шока», который испытали автопроизводители из-за вспышки коронавируса.

В оргкомитете сочли, что в условиях закрытия автозаводов и дилерских центров, наиболее правильным решением будет отказ от проведения автосалона.

Правда, еще сохраняется вероятность проведения некоторых мероприятий, например, саммита по экологической мобильности Movin’On, пишет motor.

Парижский автосалон — первое в мире автомобильное шоу, он проводится с 1898 года.

Ранее из-за пандемии коронавируса отменили автосалоны в Детройте, Женеве, Нью-Йорке и Пекине.

Фото: pixabay


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