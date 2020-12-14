Вопреки популярному мнению речь не об увлажняющих масках – они в снежную пору, наоборот, могут навредить волосам. Почему и какую альтернативу выбрать, sb.by рассказала парикмахер Ольга Кацубо.
С наступлением холодов в списках уходовых средств многих белорусок появляется что-нибудь для дополнительного увлажнения. Немудрено: морозы и отопление действительно негативно влияют как на кожу, так и на волосы. Чтобы справляться с избыточной сухостью, девушки часто прибегают к увлажняющим средствам. Однако если в случае с кожей такая тактика наверняка сработает, к волосам ее применять не стоит.
– Зимой увлажняющие маски для волос рекомендую не использовать, – советует парикмахер Ольга Кацубо. – Дело в том, что даже после того, как вы смываете средство с волос, в тех остаются увлажняющие элементы – в этом и заключается суть такой маски. А на морозе влага замерзает, поэтому структура волос может начать разрушаться.
Но если волосы пересыхают, а увлажняющие маски нужно отложить до прихода теплой погоды, чем их заменять? Ольга Кацубо предлагает обратить внимание на питательные и восстанавливающие средства.
Фото: pixabay.com
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Парикмахер рассказала, какие маски для волос стоит использовать зимой
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