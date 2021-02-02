Лондонский стилист и парикмахер Том Смит показал, как самому подстричь в домашних условиях челку, которая стала трендом в 2020 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам парикмахера, перед стрижкой необходимо хорошо промыть волосы. Специалист не рекомендует стричь мокрые пряди, так как можно не рассчитать длину челки. Поэтому перед началом стрижки волосы необходимо высушить феном и уложить привычным для вас образом. Затем отделите пряди у лица и соберите оставшуюся шевелюру в хвост, чтобы случайно не зацепить лишние волосы.
Начните стрижку с середины лба, постепенно продвигаясь к краям будущей челки. Таким образом вы сохраните прическу симметричной и ровной. Смит акцентировал внимание на том, что отрезать волосы необходимо не горизонтально, а вертикально по отношению к росту волос, используя при этом острые ножницы.
Стилист предупредил, что первую стрижку лучше доверить специалисту, а затем самому поддерживать ее форму: так будет меньше шансов испортить свою прическу.
Фото: pixabay.com
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Парикмахер научил стричь модную челку в домашних условиях
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