Накануне в футбольной Лиге чемпионов состоялся первый полуфинал между «Реалом» и «Челси» (1:1). А сегодня отношения на полуфинальной стадии начнут выяснять «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».
Маурисио Почеттино
ПСЖ находится в одном шаге от того, чтобы стать всего шестой командой, проигравшей в финале ЛЧ и вернувшейся туда в следующем сезоне. И в возможностях подопечных Маурисио Почеттино, которые по пути в полуфинал, в частности, оставили не у дел «Барселону» и «Баварию», никто не сомневается.
Но «Манчестер Сити» крайне опасен, это факт. Не так давно «горожане» выдали фантастическую 21-матчевую победную серию во всех турнирах. Да и с психологическим фоном, пусть в последнее время результаты чуть просели, в стане дружины из Манчестера все в полном порядке. Она идет уверенным курсом на победу в чемпионате Англии, а несколько дней назад в четвертый раз подряд выиграла Кубок английской лиги, в финале взяв верх над «Тоттенхэмом» – 1:0.
Хосеп Гвардиола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отдает должное сопернику, но настраивает своих подопечных на максимум. «Мы понимаем, насколько грозные игроки собраны в атаке ПСЖ, но это полуфинал Лиги чемпионов, чего мы должны ожидать? Мы не будем играть 90 минут и думать, какой же это хороший игрок. Нас будет волновать только один вопрос: как победить?» – приводит слова рулевого «МС» официальный сайт УЕФА.
В прошлом году главный трофей в европейском клубном футболе завоевала немецкая «Бавария», которая при этом победила во всех 11 матчах турнира. В финале Лиги чемпионов – 2019/2020 команда из Мюнхена одолела ПСЖ – 1:0.
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«Пари Сен-Жермен» примет «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов
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