"Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль" победили в первых матчах 1/8 финала ЛЧ

В розыгрыше футбольной Лиги чемпионов состоялись первые поединки 1/8 финала, победы в которых одержали гости, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты испанской "Барселоны" на "Камп Ноу" потерпели крупное поражение от французского "Пари Сен-Жермен" - 1:4. В первом тайме небольшое преимущество было на стороне хозяев. На 27-й минуте гости нарушили правила в своей штрафной площади и лидер атак "Барсы" Лионель Месси четко реализовал пенальти - 1:0. Однако этот счет продержался недолго - через 5 минут эффектную атаку парижан точным ударом завершил Килиан Мбаппе. После перерыва уже чемпионы Франции завладели преимуществом и трижды поразили ворота испанского клуба - на 65-й минуте свой второй гол забил Килиан Мбаппе, еще через 5 минут отличился Мойзе Кен, а на 85-й минуте Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

В другом поединке немецкий "Лейпциг" на поле "Пушкаш Арены" в Будапеште уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2. В первой половине гости владели инициативой, но открыть счет не смогли. Зато во второй половине встречи команда Юргена Клоппа дважды добилась успеха после точных ударов Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Еще два матча 1/8 финала чемпионской Лиги пройдут сегодня поздно вечером. Португальский "Порту" примет у себя дома итальянский "Ювентус" из Турина (начало в 23.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"), а испанская "Севилья" сыграет на своем поле с немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

Остальные встречи состоятся на следующей неделе:

23 февраля

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Челси" (Лондон, Англия), "Лацио" (Рим, Италия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия).

24 февраля

"Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия).

Ответные матчи за выход в четвертьфинал состоятся 9-17 марта.

По материалам БЕЛТА