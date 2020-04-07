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  2. Парашюты безопасно доставили обломки китайской ракеты на Землю

Парашюты безопасно доставили обломки китайской ракеты на Землю

Китай проводит испытания высокотехнологичных парашютов в целях обеспечения контролируемого падения обломков ракет и безопасности космических запусков, сообщает "Синьхуа".

В Китайском исследовательском институте ракетной техники проинформировали, что во время запуска 9 марта ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" со спутником навигационной спутниковой системы "Бэйдоу" ракета-носитель была оснащена парашютами и устройствами управления.

После того как ускоритель отделился от ракеты, парашюты последовательно раскрылись, чтобы контролировать его положение и направление, а данные о траектории падения и месте посадки были отправлены в наземный комплекс управления на космодроме Сичан (провинция Сычуань).

Данный факт является свидетельством прорыва Китая в технологиях точного позиционирования обломков ракет, заявили в ведомстве.

В этот раз у сотрудников ушло всего 25 минут, чтобы найти обломки, в то время как ранее на это требовались часы или даже недели, отметили в институте.

В последние годы Китай ежегодно совершает более 30 космических запусков. В связи с этим риск падения ракетных обломков вызывает широкую общественную озабоченность. Сейчас жители районов предполагаемого падения эвакуируются перед каждым запуском, что нарушает их жизнь, а также повышает себестоимость и сложность запусков.
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