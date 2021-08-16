Паралимпийские игры в Токио пройдут преимущественно без зрителей

В связи с объявлением режима ЧП в префектурах Токио, Сайтама и Тиба, а также появлением запроса на объявление чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока при проведении состязаний в этих административных единицах будут приняты более строгие меры, включая отсутствие зрителей, сообщается в релизе оргкомитета Игр.Организаторы просят любителей спорта воздержаться от посещения состязаний на открытом воздухе.Увидеть соревнования смогут школьники, если запросы поступят от образовательных учреждений.Оргкомитет Игр сожалеет, что ситуация с распространением коронавируса нового типа повлияла на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, приносит извинения болельщикам, уже купившим билеты, но при этом призывает всех смотреть состязания дома.