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Паралимпийские игры в Токио пройдут преимущественно без зрителей

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Паралимпиада в Токио, которая запланирована на 24 августа – 5 сентября, пройдет преимущественно без зрителей. 


В связи с объявлением режима ЧП в префектурах Токио, Сайтама и Тиба, а также появлением запроса на объявление чрезвычайного положения в префектуре Сидзуока при проведении состязаний в этих административных единицах будут приняты более строгие меры, включая отсутствие зрителей, сообщается в релизе оргкомитета Игр.

Организаторы просят любителей спорта воздержаться от посещения состязаний на открытом воздухе. 

Увидеть соревнования смогут школьники, если запросы поступят от образовательных учреждений.

Оргкомитет Игр сожалеет, что ситуация с распространением коронавируса нового типа повлияла на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, приносит извинения болельщикам, уже купившим билеты, но при этом призывает всех смотреть состязания дома.
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Фото: РЕЙТЕР
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