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  2. Паралимпиец Алексей Талай поделится с молодежью опытом преодоления стрессовых ситуаций

Паралимпиец Алексей Талай поделится с молодежью опытом преодоления стрессовых ситуаций

Паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай примет участие в проекте для школьников и молодежи "I БРСМ I онлайн" и расскажет в прямом эфире о том, как кризисные явления в жизни могут стать стимулом к развитию и достижению новых целей, передает БЕЛТА.

— Проект для школьников и молодежи "I БРСМ I онлайн", который в начале апреля стартовал на официальных площадках нашей организации в социальных сетях, поддержал Алексей Талай — человек, которого не сломили жизненные трудности. Лишившись в 16 лет всех конечностей, благодаря силе воли и упорному труду он сумел добиться невероятных результатов и был удостоен звания мастера спорта, а также стал членом национальной паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, — рассказала координатор проекта Кристина Кечко.

В качестве мотивационного тренера Алексей Талай выступил во многих странах Европы, СНГ, а также в США, Индии.

— Сегодня в 19.00 в прямом эфире он поделится личным опытом преодолений стрессовых жизненных ситуаций, а также ответит на вопросы подписчиков аккаунта БРСМ в Instagram, — отметила координатор проекта.

Кристина Кечко подчеркнула, что проект "I БРСМ I онлайн" на первом этапе объединил разные тематики. В частности, это советы по проведению свободного времени от популярных ведущих и артистов белорусской эстрады, встречи с именитыми спортсменами, модные фотосеты StayAtHome, проведение квизов. К слову, победителем первого онлайн-квиза среди 300 участников стала Анастасия Карпыза из Бреста. 

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