Паралимпиада. Белорусский пловец Алексей Талай занял седьмое место на дистанции 50 метров на спине

Сегодня по итогам заплыва на 50 метров на спине в категории S1 белорусский паралимпиец Алексей Талай, затратив на преодоление дистанции 1 минуту 55,58 секунды, стал седьмым.Точно на такой же позиции на стометровке баттерфляем в категории S9 финишировал еще один представитель нашей команды Егор Щелканов, который проплыл 100 метров за 1 минуту 1,38 секунды.В общей сложности в медальной копилке белорусской сборной на данный момент семь наград Паралимпийских игр в Токио. Пловец Игорь Бокий пять раз поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета. А серебро и бронзу нашей команде принесли Егор Щелканов и копьеметательница Елизавета Петренко соответственно. В медальном зачете белорусская дружина замыкает топ-20.