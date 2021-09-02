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  2. Паралимпиада. Белорусский пловец Алексей Талай занял седьмое место на дистанции 50 метров на спине

Паралимпиада. Белорусский пловец Алексей Талай занял седьмое место на дистанции 50 метров на спине

На водных дорожках Tokyo Aquatics Centre подходят к завершению паралимпийские соревнования по плаванию.


Сегодня по итогам заплыва на 50 метров на спине в категории S1 белорусский паралимпиец Алексей Талай, затратив на преодоление дистанции 1 минуту 55,58 секунды, стал седьмым.

Точно на такой же позиции на стометровке баттерфляем в категории S9 финишировал еще один представитель нашей команды Егор Щелканов, который проплыл 100 метров за 1 минуту 1,38 секунды.

В общей сложности в медальной копилке белорусской сборной на данный момент семь наград Паралимпийских игр в Токио. Пловец Игорь Бокий пять раз поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета. А серебро и бронзу нашей команде принесли Егор Щелканов и копьеметательница Елизавета Петренко соответственно. В медальном зачете белорусская дружина замыкает топ-20. 
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Фото: РЕЙТЕР
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