Парад атлетов на открытии Олимпийских игр в Токио отменен

Отмечается, что для оргкомитета и МОК в приоритете сохранение здоровья атлетов и их безопасность. Уменьшение числа участников церемонии открытия Олимпиады связано и с профилактикой распространения COVID-19., – обратили внимание в оргкомитете «Токио-2020».Но по-прежнему открыт вопрос с участием в церемонии флагоносцев. Его планируют решить в ближайшее время.Фото НОК Беларуси