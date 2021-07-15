Организаторы XXXII Олимпиады в Токио приняли решение отказаться от традиционного парада атлетов на церемонии открытия, которая пройдет 23 июля на Национальном олимпийском стадионе. Такое решение принято 15 июля на совещании шефов миссий с участием президента МОК Томаса Баха. Об этом сообщает пресс-служба НОК Беларуси.
Отмечается, что для оргкомитета и МОК в приоритете сохранение здоровья атлетов и их безопасность. Уменьшение числа участников церемонии открытия Олимпиады связано и с профилактикой распространения COVID-19.
«Цель каждого спортсмена – принять участие в Олимпийских играх, и ничто не должно помешать ему выйти на такой старт в Токио», – обратили внимание в оргкомитете «Токио-2020».
Но по-прежнему открыт вопрос с участием в церемонии флагоносцев. Его планируют решить в ближайшее время.
Фото НОК Беларуси
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Парад атлетов на открытии Олимпийских игр в Токио отменен
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