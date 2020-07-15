Пара познакомившихся в интернете россиян приехала развлекаться в Минск, но кавалер обокрал свою пассию

В Минске задержали россиянина, который украл у своей спутницы крупную сумму денег.





С заявлением в милицию обратилась потерпевшая россиянка. Как выяснилось, она приехала в Минск из Москвы с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. Оплату развлечений, аренду жилья и транспорта женщина взяла на себя.

В какой-то момент женщина уснула в арендованной машине, а ее кавалер похитил сумку своей спутницы и скрылся. В сумке были документы, платежные карты, мобильный телефон, 200 белорусских рублей и более 160 000 российских рублей (около двух тысяч евро).





Вора удалось задержать по горячим следам. Он намеревался уехать в Москву, рассказали в ГУВД Мингорисполкома. Задержанным оказался 33-летний житель Подмосковья. Почти все украденное удалось вернуть владелице, фигурант потратил только небольшую сумму на такси.