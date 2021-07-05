Пара из Борисова задержана за распространение наркотиков

пояснили в областном УВД.По месту жительства пары изъято около 8 г особо опасного психотропного вещества мефедрон. При обыске милиционеры нашли предметы, использовавшиеся для фасовки: электронные весы, изоленту и фасовочные пакеты.Подозреваемые рассказали, что хотели заработать легкие деньги и согласились на предложение делать закладки, которое поступило им в мессенджере. В наркобизнесе фигуранты заработали примерно пятнадцать тысяч долларов.Также выяснилось, что для увеличения массы наркотика, молодые люди перед фасовкой добавляли туда таблетки от боли в желудке. Также в ходе оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля на территории Борисова было обнаружено тринадцать свертков мефедрона общим весом более 26 г. Закладки молодые люди успели сделать до момента их задержания.За незаконные действия с психотропными веществами в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК – им может грозить до 15 лет лишения свободы.Фото УВД Минщины