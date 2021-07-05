Оперативники Борисовского РУВД задержали мужчину и женщину, которые занимались распространением запрещенных веществ, сообщает УВД Минского облисполкома.
–Изначально в поле зрения правоохранителей попал 22-летний житель райцентра. По предварительной информации, юноша мог работать на интернет-магазин по продаже наркотических средств. Позже было установлено, что противозаконной деятельностью он занимался вместе со своей 18-летней девушкой, – пояснили в областном УВД.
По месту жительства пары изъято около 8 г особо опасного психотропного вещества мефедрон. При обыске милиционеры нашли предметы, использовавшиеся для фасовки: электронные весы, изоленту и фасовочные пакеты.
Подозреваемые рассказали, что хотели заработать легкие деньги и согласились на предложение делать закладки, которое поступило им в мессенджере. В наркобизнесе фигуранты заработали примерно пятнадцать тысяч долларов.
Также выяснилось, что для увеличения массы наркотика, молодые люди перед фасовкой добавляли туда таблетки от боли в желудке. Также в ходе оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля на территории Борисова было обнаружено тринадцать свертков мефедрона общим весом более 26 г. Закладки молодые люди успели сделать до момента их задержания.
За незаконные действия с психотропными веществами в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК – им может грозить до 15 лет лишения свободы.
Фото УВД Минщины
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Пара из Борисова задержана за распространение наркотиков
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