Пара 35 лет играла в лотерею с одними и теми же числами и сорвала куш

Супруги из пригорода австралийского города Перт, Гамильтон-Хилл, второй раз за 35 лет взяли джекпот благодаря одним и тем же числам, которые они вписывали в лотерейные билеты. Об этом пишет сайт UPI.

Фото: Tom Weller / DPA / Globallookpress.com



В 1985 году пара, которым сейчас примерно по 60 лет, получили небольшой приз, участвуя в лотерее. Они внесли в лотерейный билет свои даты рождения. После этого муж и жена решили, что в один день эти числа вновь принесут им большую удачу.

С тех пор они постоянно писали это же сочетание чисел в лотерейных билетах, и в результате розыгрыша, проведенного в субботу, 28 марта, сорвали куш. Выигрыш составил 2,8 миллиона австралийских долларов.