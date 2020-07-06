Папарацци застали первый выход Ланы Дель Рей после карантина

В девушке, спрятавшей свое лицо за маской, едва удалось узнать шестикратную номинантку на «Грэмми», пишет «Супер».

Лана Дель Рей вышла в свет с сестрой после продолжительного карантина.

В объективы папарацци она попала вместе со своей младшей сестрой. Девушки закупали все необходимое к празднованию Дня независимости. В девушке, спрятавшей свое лицо за маской, едва удалось узнать шестикратную номинантку на «Грэмми».

К слову, в последнее время артистка все силы отдает поэзии, записывая свои стихи в аудиоформате.