Папа Римский выступил в защиту беженцев

Беженцы помогают нам «не повторять ошибок прошлого, изменить настоящее и строить мирное будущее», подчеркивает Папа Франциск:На римской фотовыставке, отмечает Папа Римский, представлены лица, имена, истории беженцев:

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