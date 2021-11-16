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Папа Римский выступил в защиту беженцев

Сегодня, открывая фотовыставку «Лицом к будущему», на которой   представлены двадцать портретов беженцев,  Папа Римский Франциск напомнил, что за последние 40 лет нашей истории число беженцев постоянно росло. Его слова приводит официальный сайт Ватикана.  

- Многие из них спасались от невыносимых условий жизни, военных конфликтов, экологических катастроф; их путь полегал через «пустыни человечности и глобального безразличия, которое иссушает отношения между людьми». В наше время в разных частях света вспыхивают конфликты, возрождаются национализм и популизм, возводятся стены и «кажется, что единственным решением правительств для управления человеческой мобильностью является возвращение мигрантов в небезопасные места»
 
 Беженцы помогают нам «не повторять ошибок прошлого, изменить настоящее и строить мирное будущее», подчеркивает Папа Франциск: 

- Пришло время и для нас жить в Земле обетованной, земле солидарности, где все служат друг другу. Пришло время для общего дома, состоящего из братских народов. 

На римской фотовыставке, отмечает Папа Римский, представлены лица, имена, истории беженцев:  

- Эти люди хотят быть добрыми соседями на новых местах, полноценными гражданами, которые вместе со многими другими активно строят солидарные общины.
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