Папа Римский выступил в защиту беженцев

Сегодня, открывая фотовыставку «Лицом к будущему», на которой представлены двадцать портретов беженцев, Папа Римский Франциск напомнил, что за последние 40 лет нашей истории число беженцев постоянно росло. Его слова приводит официальный сайт Ватикана.
- Многие из них спасались от невыносимых условий жизни, военных конфликтов, экологических катастроф; их путь полегал через «пустыни человечности и глобального безразличия, которое иссушает отношения между людьми». В наше время в разных частях света вспыхивают конфликты, возрождаются национализм и популизм, возводятся стены и «кажется, что единственным решением правительств для управления человеческой мобильностью является возвращение мигрантов в небезопасные места».
Беженцы помогают нам «не повторять ошибок прошлого, изменить настоящее и строить мирное будущее», подчеркивает Папа Франциск:
- Пришло время и для нас жить в Земле обетованной, земле солидарности, где все служат друг другу. Пришло время для общего дома, состоящего из братских народов.
На римской фотовыставке, отмечает Папа Римский, представлены лица, имена, истории беженцев:
- Эти люди хотят быть добрыми соседями на новых местах, полноценными гражданами, которые вместе со многими другими активно строят солидарные общины.