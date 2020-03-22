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  2. Папа Римский призвал всех христиан вместе помолится в полдень 25 марта

Папа Римский призвал всех христиан вместе помолится в полдень 25 марта

А 27 марта Понтифик лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра, сообщает ТАСС.

С инициативой прочитать "Отче наш" глава Римско-католической церкви обратился к людям в традиционном воскресном обращении, передававшемся онлайн и в телеэфире.

- В эти дни испытания, когда все человечество столкнулось с угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам воссоединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей, всех христианских общин, христиан всех конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю произнести "Отче наш" 25 марта в полдень, - сказал Франциск.

Он добавил, что в пятницу, 27 марта, лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра.

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