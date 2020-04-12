Папа римский обратился с пасхальным посланием "Граду и миру"

Праздничная служба в Соборе Святого Петра в Ватикане прошла почти без людей, сообщает Euronews.

В традиционном пасхальном обращении "Граду и миру" папа Франциск отметил, что Воскресение Христово дает надежду на преодоление бед, включая пандемию нового коронавируса. COVID-19 унес жизни уже более ста тысяч человек.

- В нынешних условиях пусть будут ослаблены международные санкции, которые препятствуют оказанию странами достойной поддержки населению, чтобы все государства могли обеспечивать нужды своих граждан, сокращая, если вообще не прощая, долги наиболее бедных стран. Сейчас не время для проявления эгоизма, поскольку вызов касается всех без исключения, - отметил Папа римский.

И добавил, что многие проводят эту Пасху в одиночестве, в трауре и смятении из-за пандемии, в физических страданиях и в условиях экономических проблем.

- Жизнь миллионов людей изменилась неожиданным образом, - констатировал понтифик.