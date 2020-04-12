Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.48
EUR: 2.71
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Папа римский обратился с пасхальным посланием "Граду и миру"

Папа римский обратился с пасхальным посланием "Граду и миру"

Праздничная служба в Соборе Святого Петра в Ватикане прошла почти без людей, сообщает Euronews.

В традиционном пасхальном обращении "Граду и миру" папа Франциск отметил, что Воскресение Христово дает надежду на преодоление бед, включая пандемию нового коронавируса. COVID-19 унес жизни уже более ста тысяч человек.

- В нынешних условиях пусть будут ослаблены международные санкции, которые препятствуют оказанию странами достойной поддержки населению, чтобы все государства могли обеспечивать нужды своих граждан, сокращая, если вообще не прощая, долги наиболее бедных стран. Сейчас не время для проявления эгоизма, поскольку вызов касается всех без исключения, - отметил Папа римский.

И добавил, что многие проводят эту Пасху в одиночестве, в трауре и смятении из-за пандемии, в физических страданиях и в условиях экономических проблем.

- Жизнь миллионов людей изменилась неожиданным образом, - констатировал понтифик.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: Рейтер
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Авиакомпании "Белавиа" пришлось сделать около 20 внеплановых рейсов для возврата домой белорусских туристов
Кочанова: белорусские медики знают, что и как надо делать в ситуации с COVID-19
Умер легендарный экс-голкипер лондонского "Челси"
Сознательное поведение населения в условиях COVID-19 позволит избежать более жестких мер – Караник
Участники ОПЕК+ договорились по снижению добычи нефти
ВОЗ порекомендует странам белорусский подход к лечению коронавируса – Караник
Брестское «Динамо» обыграло «Ислочь» и поднялось на третье место в чемпионате Беларуси
Стало известно, когда Беларусь получит полный отчет миссии ВОЗ
В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19
В Беларуси прорабатывают варианты для самоизоляции контактов первого уровня с легкой формой COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пора лечиться
Богдан: рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция
Сорок четвертый день Великого поста. Блюдо дня
Самолет Air France обстреляли в аэропорту в Конго
Умер легендарный автогонщик "Формулы-1" Стирлинг Мосс
Футбол. «Шахтер» сыграл вничью со «Смолевичами» в чемпионате Беларуси
ОПЕК+ продолжит переговоры по незавершенной сделке
Надежду Бабкину вывели из искусственной комы
Папа римский обратился с пасхальным посланием "Граду и миру"
БАТЭ разгромил «Минск» в день рождения, Нехайчик забил прямым ударом с углового
Как в этом году православные празднуют Вербное воскресенье
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Деньги определяют показатели, а не наоборот
Авторы
СКАНИРУЙТЕ