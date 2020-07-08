Паоло Соррентино снимет для Netflix фильм «Рука Бога»

Паоло Соррентино снимет для стримингового сервиса Netflix фильм «Рука Бога» (The Hand of God), пишет Variety.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что действие будет происходить в родном городе культового режиссера. «Испытываю невероятный восторг от того, что снова поработаю в Неаполе спустя 20 лет после своего дебютного фильма. «Рука Бога» – очень интимный и личный проект, который будет снят в формате романа», – рассказал оскароносный постановщик.

Он также поблагодарил продюсеров и подчеркнул, что ему предоставлена полная свобода при производстве картины.

Предполагается, что Соррентино может снять частично биографическую ленту, которая расскажет о личной трагедии режиссера. В 16 лет он остался сиротой после того, как его родители отравились угарным газом в загородном доме. По словам Паоло, его спас Диего Марадона – легенда аргентинского и мирового футбола, который на тот момент выступал за любимую команду Соррентино – «Наполи». Накануне трагедии мальчик отпросился у родителей на гостевой матч неаполитанцев против «Эмполи», а те не сумели отказать сыну.

К слову, главный гол Марадоны в карьере и один из наиболее известных в мировой истории футбола называют «Рукой бога». Форвард сборной Аргентины забил команде Англии рукой в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 1986 года. Спустя четыре минуты Марадона отправил в ворота англичанам не менее легендарный «гол столетия» и вывел аргентинцев в полуфинал (2:1). В итоге «бело-голубые» стали чемпионами мира.

Неудивительно, что тема футбола регулярно всплывает в творчестве Соррентино. Так, один из главных героев сериалов «Молодой папа» и «Новый папа» является ярым поклонником «Наполи», а человек, который внешне сильно напоминает Марадону, появляется в фильме итальянского режиссера «Молодость».