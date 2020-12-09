Представители Института цвета назвали главные цвета следующего года. В этот раз их будет два, сообщается на официальном сайте фирмы.
Первый названный цвет — яркий и жизнерадостный желтый под названием Illuminating. По мнению экспертов, он наполняет теплом и солнечной энергией. Второй — холодный и спокойный серый Ultimate Grey, который, олицетворяет твердые и надежные элементы, обеспечивающие прочную основу. Они способны выдержать испытание временем.
Таким образом, на смену Classic Blue, который был объявлен цветом года в 2020 году, придет прогнозируемое сочетание серого и желтого оттенков. К слову, эти цвета чаще всего встречались в коллекциях брендов Prada, Jacquemus, Gucci, Balmain и Givenchy весна-лето 2021.
Исполнительный директор Pantone Литрис Эйсман считает, что выбранная цветовая комбинация будет положительно влиять на нашу жизнь и гардероб. Сейчас людям особенно важно чувствовать бодрость духа.
Фото: pantone.com
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Pantone объявил главные цвета 2021 года
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