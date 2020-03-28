Паньшин: работающая экономика - лучшее лекарство от эпидемий

Об экономике надо думать, как о здоровье - постоянно увеличивая ее иммунитет. Именно это - залог тому, что полноценно работающая экономика будет не только обеспечивать социально-экономическое развитие страны, но и станет надежным заслоном от различного рода пандемий, бушующих за пределами Беларуси. Глубокую убежденность в этом высказал порталу sb.by известный белорусский эксперт, профессор экономического факультета БГУ Борис Паньшин.

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Эксперт обращает внимание, что сегодня в мире многие государства и их руководители осознали, что в условиях пандемии о рисках и опасностях для экономики нужно думать не меньше, чем о здоровье людей. Собственно говоря, именно эту мысль Президент проводил задолго до ее всеобщего осознания - и еще раз акцентировал ее в ходе посещения предприятия «Белгипс» на этой неделе. Однако профессор БГУ отмечает более широкий аспект отечественного задела в собственную экономическую и эпидемиологическую безопасность:

- Все мероприятия, проводимые в нашей стране по поддержанию чистоты территории Беларуси, ставшей уже притчей во языцех - это одна из основ как экономического, так и эпидемиологического иммунитета. Ведь об экономике надо думать, как о здоровье - постоянно увеличивая ее иммунитет. Именно эти усилия и сработали, их следствием как раз и стало столь минимальное влияние коронавирусной инфекции на нашу страну. В комплексе с весьма развитой в Беларуси системой здравоохранения, с опорой на самые передовые концепции устойчивого развития, предполагающие триединство экономики, экологии и медицины.

Один из мировых банкиров метко заметил, что когда начинается отлив экономики, то становится видным, кто плавал голым. Страны, как и люди. Одни самодостаточны, как Беларусь, и могут сами обеспечить себя всем необходимым. Другие в сильной зависимости от окружающих. Население таких стран больше всех страдает в период кризисных явлений и нестабильности, когда приходится быстро менять свои жизненные планы. Не зря китайцы говорят, что не дай Бог жить в эпоху перемен.

Профессор обращает внимание и на глобальные общемировые перемены:

- Совпали вместе экономический, финансовый и экологический кризисы. В экономическом плане - это перепроизводство, с которым уже не справляется даже постоянно растущее потребление. Финансовый - это макропузырь в сотни триллионов не связанных с реальным производством пустых денег. В экологии - это плавающие в морях и океанах архипелаги пластикового мусора и «залежи» отходов в земле, которые начинают работать как гигантские биореакторы, порождающие неведомые и опасные вирусы.

Ситуация в мире снова показала, что главными ценностями для человека являются чистые воздух и вода, хорошая еда, налаженный быт, мир и спокойствие в стране. Именно это и есть современная Беларусь. Страна самодостаточна – своя еда, своя техника для производства еды и обустройства быта людей, свои энергетические мощности, свои силы для защиты границ и поддержания порядка в доме. Поэтому, главное в текущем моменте, как призывает Президент чиновников и бизнес - это всегда думать о людях. Люди имеют право просто жить в условиях стабильности и порядка. И это, как мы видим по событиям в мире, дорогого стоит.

Борис Паньшин убежден, что основную массу белорусов, как и большинство простых людей в мире, мало волнуют падение мировых биржевых индексов, потери глобальных компаний и отдельных персон:

- Как и не сильно «напрягают» и принимаемые и рекомендуемые государством меры по предотвращению заболеваний. Главное - стабильность и предсказуемость текущей жизни. С остальным в Беларуси все будет решаться в рабочем режиме. Нацбанк удержит ставку и инфляцию, государство как всегда поддержит пенсионеров, врачей, учителей, хлеборобов, заводчан и строителей. Есть надежда, что крупный частный бизнес поддержит малые предприятия и ипэшников. Без многих из них разорвутся цепочки связи с потребителями. Справимся и переживем вне зависимости от внешней конъюнктуры. Не она главное, а люди, и их отношения друг с другом, с государственными органами и с частным бизнесом. Все связаны и взаимозависимы.

Пор мнению эксперта, новая и, наверное, самая опасная «чума» современного мира - это вирус паники, заражающий сознание людей намного быстрее чем реальные вирусы:

- Но из истории известно, что еще в средневековье чума останавливалась на границах современной Беларуси. Причиной тому были традиционная чистоплотность и не скученность населения, свои сад, подворье и банька, умение людей сообща и дружно решать возникающие проблемы. К чему и призывает Президент страны и что реализует правительство, и во что все мы стремимся внести свой вклад. Если государственная политика, как в Беларуси, ориентирована в первую очередь на народ, на его развитие и повышение его уровня жизни, осуществить ее без надежной экономической основы просто нереально. Но современная экономика весьма сложна, перерывы в ее работе могут быть чреваты крайне необратимыми последствиями. Кроме того, современная экономика - экономика доверия. Она во многом зависит от доверия населения в органам власти. Ситуация в Беларуси хорошо продемонстрировала уровень такого доверия: народ не поверил паническим настроениям, насаждаемым отдельными СМИ, чаще всего иностранными, а доверился своему руководству. Оценив при этот главный посыл, вытекавший из всей деятельности руководства Беларуси: человек - прежде всего.