Паническая дуга из-за коронавируса сходит на нет – Перцов

Локдаун, карантинные ограничения, введенные во многих странах из-за пандемии нового коронавируса, и панические настроения постепенно сходят на нет. Такое мнение во вторник в эфире телеканала ОНТ высказал директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании МИР Владимир Перцов.

«Жесткое ограничение, которое было и на Западе, и на Востоке, сейчас прекращается, потому что эта паническая дуга сходит на нет. Тем более появились данные, что с этим коронавирусом нам жить как минимум до марта следующего года», — отметил Перцов.

Встает вопрос, когда предприятия стоят, целые бизнесы уже разорились, средний класс сползает в нищету — а это основной кластер в западной экономике, только в Европе это 59 млн человек, по предварительным оценкам, отметил спикер. Это не те, кто приехал на пособие, это те, кто был социально активен, создавал экономику, уплачивал налоги. Если они станут безработными, это будет огромный экономический коллапс, который повлечет за собой и другие проблемы. Естественно, это разрыв экономических цепочек, потеря трудовых навыков, криминализация.

«Если с этим вирусом нам жить до марта (следующего года. — СБ) и людей не закроешь, значит, надо искать разумный уравновешенный выход из этой истории», — заявил Перцов.

Он добавил, что нынешний кризис стал индикатором, который показал, как быстро внедрились в жизнь технологии, процессы, разрушающие архитектуру глобального мира, союзов, личные права и свободы людей.

«Ведь системы, которые вот так, по щелчку, начали анализировать по трем цветам QR-кодов в Китае, по камерам наблюдения — кто ты, в какой зоне опасности, или по номерам машин, — имеешь ты право ехать или нет, это так быстро внедрилось и так быстро заработало, что, наверное, пройдет не один год, пока мы сможем вернуть, откатить, и сможем ли откатить на предыдущие позиции свободы личности, свободы человека, свободы перемещения и т.д. Это очень большой вопрос», — подчеркнул Перцов.