Гигантские панды в Китае больше не причисляются к находящимся под угрозой исчезновения, но животные все еще остаются уязвимыми. Об этом сообщает Би-би-си.
Такое решение вынесли китайские чиновники после того, как посчитали, что количество панд в дикой природе достигло 1800 особей. Было приложено немало усилий для сохранения вида, например расширение среды обитания панд.
Новая классификация панд как животных "вне опасности" появилась спустя годы после того, как Международный союз охраны природы (МСОП) исключил животное из своего списка исчезающих видов, а в 2016 году вновь назвал панд "уязвимыми".
Заявление на этой неделе Министерства окружающей среды Китая – это первый случай изменения статуса животного в списке исчезающих видов Китая, в котором используются стандарты МСОП.
Эта новость вызвала восторг в китайских социальных сетях. Пользователи подчеркнули, что усилия по сохранению панд не напрасны.
"Это результат многолетнего упорного труда. Молодцы все защитники природы", – написал китайский гражданин на платформе микроблогов Weibo.
Эксперты говорят, что сохранение популяции панд в основном связано с усилиями Китая по воссозданию и заселению бамбуковых лесов. Бамбук составляет около 99% рациона панд, без которого животные могут голодать. Зоопарки также пытались увеличить численность с помощью разведения панд в неволе, но эти усилия оказалась напрасными.
Фото: pixabay.com
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Панды в Китае больше не находятся под угрозой исчезновения
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