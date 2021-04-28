Пандемию COVID-19 связали с замедлением таяния снегов в Гималаях

Климатологи выяснили, что в прошлом году ледники и снег на склонах Гималаев стали таять медленнее. Ученые предполагают, что это связано с уменьшением количества сажи и пыли, источником которых служат промышленность и автомобили в Индии, на 30%. Статью с выводами ученых опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает ТАСС.
"Снег в горах бассейна реки Инд и ее притоков в прошлом году стал намного чище, чем в последние два десятилетия. В результате он стал таять медленнее, и талых вод стало меньше примерно на 6,55 кубических км", – пишут исследователи.
Из-за коронавируса по всему миру уменьшились объемы промышленного производства, автомобильного движения и других источников СО2 и прочих парниковых газов.
Согласно данным, которые появились летом прошлого года, по сравнению с зимой и началом весны 2019 года выбросы парниковых газов снизились примерно на 17%. За весь 2020 год объем ежегодных выбросов углекислого газа снизился примерно на 2,4 млрд т (7%) – пока самое большое падение за всю историю наблюдений.
Климатологи под руководством доцента Университета штата Юта Маккензи Скайлс заинтересовались другим климатическим аспектом эпидемии. Дело в том, что из-за коронавирусного карантина в воздухе Дели и других густонаселенных мегаполисов стран третьего мира стало гораздо меньше частиц сажи, пыли и аэрозолей.
Эти выбросы влияют не только на здоровье людей и животных, но и на количество льда и снега в горах. Чем больше подобных частиц оказывается на ледниках или на снегу, тем сильнее они прогреваются, поскольку в результате их поверхность отражает меньше света и поглощает больше.
В результате весной снег и лед тают гораздо быстрее, из-за чего чаще случаются наводнения. Летом же, когда уровень осадков в регионе находится на минимальном уровне, воды в реках становится меньше.
Поэтому Скайлс и ее коллеги заинтересовались тем, как уменьшение концентрации частиц пепла, пыли и аэрозолей весной прошлого года повлияло на состояние ледников, в которых лежат истоки Инда и его притоков.
Для этого ученые исследовали снимки, которые сделал зонд Aqua во время пролетов над полуостровом Индостан в разные годы. Оказалось, что эпидемия действительно очень сильно повлияла на альбедо снега и льда: количество частиц сажи и пыли на их поверхности уменьшилось примерно на треть. В результате лед и снег стали таять медленнее: типичный уровень подобных "осадков" во многих районах Гималаев стал меньше на 50–100 мм.
Общий объем талой воды уменьшился примерно на 6,55 кубических км. Это серьезно повлияло на всю структуру водного баланса в Инде и других реках Южной Азии, основным источником воды которых служат как раз снег и лед с гор. В ближайшее время Скайлс и ее коллеги планируют провести повторные наблюдения – им нужно понять, насколько долго будет сохраняться подобный эффект.
Фото: ТАСС
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