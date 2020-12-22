Последствия от принятых мер оказались серьезнее, чем предполагалось, сообщает ТАСС.
По данным ЮНЕСКО, в мировой киноиндустрии из-за пандемии по итогам 2020 года потеряно около 10 млн рабочих мест. В некоторых картинных галереях наполовину сократили штат.
"Полугодовые ограничения, принятые из-за распространения COVID-19, могут обернуться для музыкальной индустрии более 10 млрд евро потерянных спонсорских взносов. Мировой издательский рынок может сократиться из-за санитарного кризиса на 7,5%", – подчеркнули в пресс-службе ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
В ответ на закрытие большого числа кинозалов, театров, книжных магазинов и лишение артистов профессиональных возможностей ЮНЕСКО разработала справочник "Культура в условиях кризиса". Он представляет собой брошюру и призван помочь правительству решить проблемы, с которыми столкнулись работники культуры в условиях пандемии. В издание вошли и советы, как в будущем стабилизировать ситуацию в искусстве.
– Сектор, в котором создано более 30 миллионов рабочих мест, пытается выжить и нуждается в нашей помощи, – сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.
Она считает, что необходимо не только финансово и политически поддерживать культуру, но и дать ей место за столом политических переговоров.
В ЮНЕСКО подчеркнули: в связи с пандемией концерты и выставки проводятся онлайн. В организации отметили, что порядка 46% населения Земли не имеет доступа к интернету. Это и лишает почти каждого второго жителя планеты возможности участвовать в мероприятиях, организованных в период самоизоляции.
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ЮНЕСКО: пандемия ударила по культуре сильнее, чем прогнозировали
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