ЮНЕСКО: пандемия ударила по культуре сильнее, чем прогнозировали

По данным ЮНЕСКО, в мировой киноиндустрии из-за пандемии по итогам 2020 года потеряно около 10 млн рабочих мест. В некоторых картинных галереях наполовину сократили штат.– подчеркнули в пресс-службе ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).В ответ на закрытие большого числа кинозалов, театров, книжных магазинов и лишение артистов профессиональных возможностей ЮНЕСКО разработала справочник "Культура в условиях кризиса". Он представляет собой брошюру и призван помочь правительству решить проблемы, с которыми столкнулись работники культуры в условиях пандемии. В издание вошли и советы, как в будущем стабилизировать ситуацию в искусстве.– сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.Она считает, что необходимо не только финансово и политически поддерживать культуру, но и дать ей место за столом политических переговоров.В ЮНЕСКО подчеркнули: в связи с пандемией концерты и выставки проводятся онлайн. В организации отметили, что порядка 46% населения Земли не имеет доступа к интернету. Это и лишает почти каждого второго жителя планеты возможности участвовать в мероприятиях, организованных в период самоизоляции.