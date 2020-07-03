Пандемия не помешала Tesla поставить покупателям во втором квартале более 90 тыс. электромобилей

По итогам второго квартала компания Tesla поставила клиентам 90 650 электрокаров, несмотря на то, что завод компании в калифорнийском Фримонте был закрыт из-за пандемии коронавируса до 12 мая.





При этом эксперты ожидали, что объем поставок составит около 72 тыс. автомобилей. Львиную долю поставок (80 тыс.) составили седаны Model 3 и кроссоверы Model Y, сообщает The Verge. Model S и X купили около 10 тыс. экземпляров.





"Тесла" второй квартал подряд работает лучше, чем предсказывают аналитики. В первом квартале этого года компанией было поставлено клиентам 88,4 тыс. автомобилей. В четвертом квартале прошлого года поставки составляли 112 тыс. электрокаров.