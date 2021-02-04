Пандемия на общую идеологию и реализацию союзных программ в целом не повлияла

Об этом заявил сегодня в Минске на совещании с представителями государственных заказчиков программ и мероприятий Союзного государства от Республики Беларусь в области обороны, безопасности, военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности заместитель Государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России Алексей Кубрин. На встрече были обсуждены итоги выполнения программ в 2020 году, а также меры, необходимые для сохранения достигнутых темпов взаимодействия в будущем.
– Нам сейчас очень важно сделать так, чтобы сохранить динамику развития Союзного государства, – подчеркнул Алексей Кубрин в беседе с журналистами. – И продумать механизмы и инструменты, направленные на повышение эффективности взаимодействия и получение реального инновационного товара. Международная обстановка заставляет специалистов, работающих в области высоких технологий и силовых структурах, еще более ответственно подходить ко всем направлениям сотрудничества. Мы отлично понимаем: чем более качественно мы его организуем, тем меньше даем шансов нашим зарубежным партнерам иметь какие-то пожелания негативно относиться к Союзному государству.
Всего в 2020 году выполнялось 12 союзных научно-технических программ. Из них две завершены, 3 завершаются в этом году и еще столько же – в будущем. В том числе в части оборонных и силовых ведомств Беларуси и России в прошлом году было освоено порядка 2,7 млрд российских рублей, в то время как по всему спектру союзных программ – 3, 36 млрд рублей. Планируется принятие очередных проектов сотрудничества по созданию новых полимерных материалов, суперкомпьютерных технологий, новой компонентной базы для использования в освоении космоса.
Фото: архив БЕЛТА
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