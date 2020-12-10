Пандемия COVID-19 оказывает влияние на состояние рынка труда Минска

В частности, в 2020 году количество регистрируемых безработных в Минске зависело от хода пандемии.По словам Жанны Романович, динамика спроса на рабочую силу тоже зависит от пандемии:Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома обратила внимание на то, что некоторые наниматели приостанавливают прием на работу и снимают вакансии., – подчеркнула Жанна Романовская.Структура спроса на рабочую силу в последние месяцы особенно не менялась – разве что сейчас лидирует промышленность (около 15% от общего количества вакансий), в то время как в прошлом году в лидерах было строительство. Далее — система здравоохранения, торговля и строительство.По данным службы занятости, у безработицы Минска мужское лицо.