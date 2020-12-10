Пандемия COVID-19 оказывает влияние на состояние рынка труда Минска

Пандемия COVID-19 оказывает влияние на состояние рынка труда белорусской столицы. Об этом заявила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович в четверг во время открытия единой городской службы занятости, сообщает корреспондент sb.by.
В частности, в 2020 году количество регистрируемых безработных в Минске зависело от хода пандемии.
– В апреле по сравнению с маем количество зарегистрированных безработных граждан уменьшилось с 377 до 308, затем до июля наблюдался рост до 443 граждан, в августе мы вновь увидели снижение до 366, в сентябре – рост до 390, и с тех пор количество регистрируемых безработных потихоньку падает. Мы полагаем, что пандемия не помешает нам эффективно оказывать содействие гражданам в трудоустройстве. Кроме того, существует сезонность обращений: осенью и зимой за содействием в занятости приходит меньше людей, чем весной и летом.
По словам Жанны Романович, динамика спроса на рабочую силу тоже зависит от пандемии:
– Если в марте у нас был наиболее высокий уровень количества вакансий – 21,7 тысячи, то в мае эта цифра снизилась до 16,5 тысячи, к августу вышла на 18 тысяч, и сегодня мы опять снижаемся до 17 тысяч вакансий.
Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома обратила внимание на то, что некоторые наниматели приостанавливают прием на работу и снимают вакансии.
– Сегодняшняя задача столичной службы занятости – контролировать этот процесс для того, чтобы прекращение приема на работу не вылилось в сокращение штатной численности работников, – подчеркнула Жанна Романовская. – Мы мониторим более 60 крупных предприятий города и следим, как там меняется штатная численность.
Структура спроса на рабочую силу в последние месяцы особенно не менялась – разве что сейчас лидирует промышленность (около 15% от общего количества вакансий), в то время как в прошлом году в лидерах было строительство. Далее — система здравоохранения, торговля и строительство.
По данным службы занятости, у безработицы Минска мужское лицо.
– Среди безработных большинство – мужчины, как правило, старше 38 лет, образование – среднее специальное либо профессионально-техническое. 33% женщин, мужчин – 67%. В составе зарегистрированных безработных более 35% граждан – лица, нуждающиеся в дополнительных гарантиях. Как правило, это люди с инвалидностью и лица, прибывшие из мест лишения свободы, а также те, кто имеет длительный перерыв в работе.
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Пандемия COVID-19 оказывает влияние на состояние рынка труда Минска
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