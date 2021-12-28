Панасюк: каждому необходимо проявить гражданскую позицию по активному обсуждению норм обновленной Конституции

На это обратил внимание заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Василий Панасюк, пишет БЕЛТА.
– Вынесен на всенародное обсуждение проект новой Конституции, которому предшествовала полномасштабная работа по сбору предложений на проводимых диалоговых площадках отраслевого и территориального уровня, а также непосредственно в трудовых коллективах и при встречах с населением, – подчеркнул Василий Панасюк.
Он также добавил:
– Каждый неравнодушный к судьбе страны гражданин имеет реальную возможность высказать свою точку зрения по необходимости обновления Основного Закона".
Василий Панасюк являлся модератором одной из городских диалоговых площадок по теме "Развитие социальной сферы". Он сообщил, что в законопроекте по-прежнему приоритетом является идея социального государства по сохранению и укреплению здоровья граждан, обеспечению достойного уровня и качества жизни, защита интересов простых граждан, поддержка тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также предоставлена каждому возможность созидать и создавать свое благополучие.
– Вместе с тем предложено в проекте внести взаимную солидарную социальную ответственность граждан перед обществом и государством с повышением личной ответственности с обязательствами граждан по участию в развитии государства и общества, и это своевременная мера взаимодействия гражданина и государства. И сейчас каждому из нас на завершающих этапах конституционного процесса необходимо проявить свою гражданскую позицию по активному обсуждению норм обновленной Конституции и участию непосредственно в референдуме, который закрепит волю народа по дальнейшему эволюционному развитию нашего государства, – констатировал Василий Панасюк.
Фото: БЕЛТА