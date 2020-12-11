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  2. Панамки, шерстяные бейсболки и косынки: fashion-блогер назвала лучшие головные уборы на зиму

Панамки, шерстяные бейсболки и косынки: fashion-блогер назвала лучшие головные уборы на зиму

Иметь в своем зимнем гардеробе теплые и уютные головные уборы не просто желательно, а необходимо. С их помощью можно и согреться, и создать стильные образы. Однако выбор головных уборов должен быть продуманным и соответствующим модным тенденциям.

Фото: gucci.com

Fashion-блогер Елена Галант в своем YouTube-канале назвала несколько лучших вариантов шапок. Так, в список теплых и красивых вариантов головных уборов вошли панамки.

Скриншот из видео

– На самом деле это долгоиграющий тренд, который с нами уже второй год, – рассказала fashion-блогер. – Если в вашем городе сильный ветер или очень холодно, то панамка, конечно, не согреет. Но в начале зимы подобный элемент гардероба неплохо справится с этой задачей. Очень классно смотрится, когда панамки сочетаются по фактуре и по цвету с верхней одеждой.

Второй головной убор, который следует прикупить на зиму, –это шерстяная бейсболка.

Скриншот из видео

Подобную кепку хорошо сочетать со структурированным маскулинным пальто. Кроме этого, шерстяные бейсболки классно смотрятся с более расслабленными пальто и пуховиками, – обратила внимание специалист.

По словам fashion-блогера, при покупке лучше выбирать однотонные монохромные кепки.

Еще один тренд – косынки.

Скриншот из видео

– Плотные шерстяные платки, завязанные в виде косынки, являются невероятно стильными и в то же время женственными, – рассказала эксперт.

Многие магазины предлагают кожаные косынки, однако подобные Елена Галант не советует приобретать на зиму, так как они совсем не будут согревать.

Не обойтись зимой и без берета.

Скриншот из видео

– С одной стороны, это и абсолютная база, а с другой – долгоиграющий тренд, который всегда у нас вызывает французские ассоциации, в том числе и со стилем данной страны и конкретно с Парижем.

Некоторые девушки предпочитают носить береты с помпоном, что fashion-блогер не советует.

– Конечно, лучше такие берет обойти стороной. Вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на меховые береты, – заметила Елена Галант.
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