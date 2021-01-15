Память жертв сожженной деревни Ола почтили на торжественном митинге

Почтить память жертв Олы собрались жители Светлогорского района. Председатель райисполкома Дмитрий Алейников отметил, что война оставила неизгладимый след на этих землях:Год назад было принято решение о создании на месте Олы масштабного мемориального комплекса. Средства на него собирали всем миром, в возведении участвовали многие предприятия и организации. Несколько дней назад за создание мемориала авторская группа – главные архитекторы проектов ОАО «Институт Гомельгражданпроект» Сергей Первицкий и Виктор Бельтюков, а также член Союза писателей Беларуси Изяслав Котляров – была удостоена премии «За духовное возрождение». Выступая на митинге, Изяслав Котляров отметил:Фото Андрея Силивончика