Память жертв сожженной деревни Ола почтили на торжественном митинге

77 лет назад в деревне Ола произошли ужасающие события. В январе 1944 года в небольшом населенном пункте собрались жители окрестных деревень, которые бежали сюда, скрываясь от захватчиков. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около тысячи солдат, окружил Олу. Людей сжигали в домах и сараях, по тем, кто пытался убежать, пускали автоматную очередь. Было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, из них 100 мужчин, 508 женщин, 950 детей.
Почтить память жертв Олы собрались жители Светлогорского района. Председатель райисполкома Дмитрий Алейников отметил, что война оставила неизгладимый след на этих землях:
– Только на территории современного Светлогорского района была варварски уничтожена 61 деревня, разрушено и сожжено более 6000 домов, в огне войны сгорели жизни 5000 мирных жителей. Нельзя забывать о жестоких событиях войны, к которым относится и трагедия деревни Ола. Мы входим в новую эпоху, в которой не будет живых очевидцев тех событий, единственными свидетелями остаются памятные места войны, места гибели воинов и мирных жителей. Поэтому мы не имеем морального права забыть о тех, кто погиб за нашу мирную жизнь.
Год назад было принято решение о создании на месте Олы масштабного мемориального комплекса. Средства на него собирали всем миром, в возведении участвовали многие предприятия и организации. Несколько дней назад за создание мемориала авторская группа – главные архитекторы проектов ОАО «Институт Гомельгражданпроект» Сергей Первицкий и Виктор Бельтюков, а также член Союза писателей Беларуси Изяслав Котляров – была удостоена премии «За духовное возрождение». Выступая на митинге, Изяслав Котляров отметил:
– Дорогие друзья, это премия не наша, это премия ваша, всех тех, кто причастен к появлению мемориала – мемориала в честь самой жертвенной деревни Великой Отечественной войны.
Фото Андрея Силивончика
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Память жертв сожженной деревни Ола почтили на торжественном митинге
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