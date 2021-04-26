Память пожарных Чернобыля почтили сегодня в Гомеле

Митинг-реквием, посвященный 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошел сегодня на территории Гомельского филиала ГУО «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь». Офицеры, курсанты и учащиеся Специализированного лицея МЧС возложили цветы и венки к монументу в память о пожарных, отдавших свою жизнь при ликвидации аварии.
26 апреля 1986 года в 1:23 прогремел взрыв страшной силы, поднявший по боевой тревоге караул лейтенанта Владимира Правика в Чернобыле и караул лейтенанта Виктора Кибенка в Припяти. Правильно оценив обстановку, спасатели сделали все, чтобы не дать огню распространиться. Из средств защиты у 28 пожарных Чернобыля, первыми вступивших в борьбу с атомной стихией, были брезентовая боевка, краги, каска и противогазы.
Во время митинга начальник Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС Александр Ключников особо подчеркнул:
– Последствия аварии были бы гораздо более ужасающими, если бы не люди, которые ценой собственной жизни вступили в борьбу с вырвавшейся стихией. Мы отдаем дань памяти и уважения пожарным Чернобыля. Их героический подвиг напоминает нам о той колоссальной ответственности, которая ложится на плечи спасателей. Для нас быть настоящим профессионалом – значит не только обладать большим объемом знаний, умений и навыков, но в первую очередь быть готовым пойти на
любое самопожертвование, если того требует служебный долг.
Своими воспоминаниями о тех страшных днях во время мероприятия поделился и ликвидатор последствий аварии подполковник внутренней службы запаса Игорь Лапшин:
– 600 пожарных Гомельской области принимали участие в ликвидации последствий. У нас задачи были уже не такими, как у нашей первой шеренги. Мы занимались автопатрулированием, тушением пожаров в зоне отчуждения и отселения, обеспечением эвакуации и пожарной безопасности на объектах, которые прекращали свою экономическую деятельность. Но то, что сделали первые 28 пожарных, несоизмеримо ни с чем. Они не дали огню добраться до 3-го реактора. Если бы он взорвался, не было бы сейчас Гомельской области. И будущие поколения должны помнить об их подвиге.
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Память пожарных Чернобыля почтили сегодня в Гомеле
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