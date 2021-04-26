Память пожарных Чернобыля почтили сегодня в Гомеле

26 апреля 1986 года в 1:23 прогремел взрыв страшной силы, поднявший по боевой тревоге караул лейтенанта Владимира Правика в Чернобыле и караул лейтенанта Виктора Кибенка в Припяти. Правильно оценив обстановку, спасатели сделали все, чтобы не дать огню распространиться. Из средств защиты у 28 пожарных Чернобыля, первыми вступивших в борьбу с атомной стихией, были брезентовая боевка, краги, каска и противогазы.Во время митингаособо подчеркнул:Своими воспоминаниями о тех страшных днях во время мероприятия поделился и