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  2. Память Игоря Лученка и Геннадия Цитовича почтут на «Беларусь 3»

Память Игоря Лученка и Геннадия Цитовича почтут на «Беларусь 3»

Документальные фильмы о мэтрах белорусского музыкального искусства выйдут в эфире в начале августа, рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Документальные фильмы памяти мэтров белорусского музыкального искусства выйдут в эфире телеканала «Беларусь 3».

Эфир 6 августа будет посвящен заслуженному деятелю искусств Беларуси, автору многочисленных лирических произведений, ставших классикой отечественной эстрады Игорю Лученку. В день его рождения социокультурный канал представит зрителям документальный фильм «Я песен не считаю… Игорь Лученок», который был снят Белтелерадиокомпанией в 2018-м году к юбилею мэтра.

- Сразу после биографической ленты в 13.30 зрителей ждет концертная программа из произведений Игоря Лученка «Мелодия судьбы», впервые представленная Национальным академическим концертным оркестром Беларуси под руководством профессора Михаила Финберга на фестивале песни и поэзии «Молодечно-2018», - рассказали в пресс-службе медиахолдинга.

На следующий день 7 августа телеканал отметил 110 лет со дня рождения музыковеда-фольклориста, народного артиста БССР Геннадия Цитовича.

- В авторской программе Владимира Орлова «Люблю и помню», которая выйдет в 12.50, а в продолжение рассказа – в 13.35 – прозвучит концерт Национального академического народного хора им.Г.И.Цитовича под руководством профессора Михаила Дриневского, - добавили в Белтелерадиокомпании.

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