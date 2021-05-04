Память без границ: поисковики помогли уроженке Мордовии побывать на месте гибели прадеда

Сегодня – особый день. И для них, и для всех тех, кто годами пытается по крупицам восстановить пока еще неизвестные странички военной истории, вернуть из небытия безымянных героев, погибших на полях сражений. Эта братская могила, расположенная под Витебском в деревне Шапуры – одно из крупнейших воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Здесь под величественным монументом лежат люди разных национальностей. Все они погибли в ожесточенных боях с оккупантами при освобождении Беларуси. Тогда, в 1943–1944 годах в ходе Витебской наступательной операции всех их объединяло желание побыстрее изгнать фашистскую нечисть с нашей земли. Потомки же сплотились сегодня в желании увековечить память героев.Миловидная девушка склонила голову у мемориальной плиты, только что установленной в память о красноармейце Григории Еракине. Сорокалетний уроженец Мордовской АССР навечно остался в белорусской земле. Он погиб в феврале 1944 года. Долгие годы родные не знали точного места захоронения дорогого для них человека. А теперь вместе с российскими поисковиками сюда прибыла его правнучка – Елена Еракина. Она – член молодежной межпарламентской ассамблеи стран СНГ, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме.В этот день здесь, в Шапурах, обошлись без помпезности. Автомобили с белорусскими и российскими номерами. Скромный митинг. Священник прочитал молитву. Поисковики возложили цветы. И снова – на бывший плацдарм. Туда, где все еще ждут возвращения с поля боя тысячи наших безвестно исчезнувших солдат.