Память без границ: поисковики помогли уроженке Мордовии побывать на месте гибели прадеда

…Красные гвоздики на мемориале, где похоронены свыше 17 тысяч советских воинов. В один ряд выстроились люди в камуфляже – воины белорусского 52-го отдельного специализированного поискового батальона и члены благотворительного военно-исторического поискового клуба «Память и примирение» Московской областной общественной организации во главе с председателем правления Валерием Загрековым. В общей шеренге и совсем юные ребята – воспитанники кадетского класса московской школы № 760 имени А.П. Маресьева. Вместе со старшими товарищами они прибыли на Витебскую землю, чтобы принять участие в международной патриотической экспедиции, и вот уже неделю наравне со взрослыми занимаются раскопками бывших военных траншей и дзотов. За это время из земли подняты для перезахоронения останки 120 бойцов.
Сегодня – особый день. И для них, и для всех тех, кто годами пытается по крупицам восстановить пока еще неизвестные странички военной истории, вернуть из небытия безымянных героев, погибших на полях сражений. Эта братская могила, расположенная под Витебском в деревне Шапуры – одно из крупнейших воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Здесь под величественным монументом лежат люди разных национальностей. Все они погибли в ожесточенных боях с оккупантами при освобождении Беларуси. Тогда, в 1943–1944 годах в ходе Витебской наступательной операции всех их объединяло желание побыстрее изгнать фашистскую нечисть с нашей земли. Потомки же сплотились сегодня в желании увековечить память героев.
Миловидная девушка склонила голову у мемориальной плиты, только что установленной в память о красноармейце Григории Еракине. Сорокалетний уроженец Мордовской АССР навечно остался в белорусской земле. Он погиб в феврале 1944 года. Долгие годы родные не знали точного места захоронения дорогого для них человека. А теперь вместе с российскими поисковиками сюда прибыла его правнучка – Елена Еракина. Она – член молодежной межпарламентской ассамблеи стран СНГ, заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме.
– Я рада, что побывала в том краю, где когда-то воевал мой прадед. Приехала на Витебщину благодаря российскому клубу «Память и примирение», а также белорусским поисковикам. Взяла с собой фотографию прадеда и даже не рассчитывала, что встречу такую поддержку со стороны местных органов власти. В итоге успели и памятную плиту сделать, и в торжественной обстановке ее открыть. Я рада, что через столько лет мне, как представителю всех поколений нашей семьи, удалось-таки поклониться праху дедушки, положить цветы у монумента. Пусть земля будет пухом и ему, и его боевым товарищам. Мы любим и помним…
В этот день здесь, в Шапурах, обошлись без помпезности. Автомобили с белорусскими и российскими номерами. Скромный митинг. Священник прочитал молитву. Поисковики возложили цветы. И снова – на бывший плацдарм. Туда, где все еще ждут возвращения с поля боя тысячи наших безвестно исчезнувших солдат.
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Память без границ: поисковики помогли уроженке Мордовии побывать на месте гибели прадеда
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